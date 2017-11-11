S&P підтвердило кредитний рейтинг України зі стабільним прогнозом

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Субота, 11 листопада 2017, 03:10

Довгостроковий і короткостроковий суверенні рейтинги України збережені на рівні B- /B, прогноз "стабільний".

Про це повідомляється на сайті Міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's (S & P), пише DW.com.

(S & P) підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні B-. Короткостроковий кредитний рейтинг так само залишився без змін - на рівні B. Прогноз по обох рейтингах "стабільний".

Аналітики S&P очікують, що Київ проведе "фіскальні, фінансові та економічні реформи", необхідні для отримання нових траншів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Якщо українська влада не виконає розпорядження МВФ і не отримає черговий кредит, суверенний рейтинг країни буде переглянутий у бік зниження, попереджає S&P.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд висуває 4 вимоги до України для отримання наступного траншу. Серед них прийняття закону про приватизацію, створення антикорупційного суду і врегулювання питання з цінами на газ. Також наголошується на необхідності прийняття земельної реформи.

Нагадаємо, Національний банк очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду за програмою EFF у першому кварталі 2018 року, а не в кінці 2017, як передбачалося раніше.

Теми: рейтинг України МВФ
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