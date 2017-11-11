Інспектори США відвідають частини ЗСУ на Донбасі і планують в Крим

Багатонаціональна інспекційна група США відвідає військові частини та підрозділи ЗСУ території Донецької та Луганської областей, а також планує візит в Крим.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.

13 листопада до України прибуває багатонаціональна інспекційна група США, до складу якої увійдуть також представники Данії та Канади. Мета візиту — моніторинг військово-політичної ситуації у центральному та південно-східному регіонах нашої держави.

"Такі заходи мають важливе значенні у контексті поширення серед держав-учасниць ОБСЄ правдивої та неупередженої інформації про ситуацію в Україні, що сприятиме зусиллям міжнародної спільноти, спрямованої на врегулювання конфлікту", — зазначають в Управлінні верифікації Генерального штабу ЗС України.

Передбачається, що інспекційна група відвідає військові частини та підрозділи у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

"Крім того, американська сторона включила до району інспекції територію Автономної Республіки Крим, що є черговим свідченням не визнання США анексії півострова Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі цього тижня Україну відвідала інспекційна група Федеративної Республіки Німеччини. У період з 6 по 10 листопада іноземні інспектори провели перевірку однієї з військових частин на Чернігівщині.