Яценюк подякував Порошенку "за досвід"

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Субота, 11 листопада 2017, 12:18

Колишній прем‘єр Арсеній Яценюк подякував президенту Петру Порошенку "за досвід" 2016 року.

Про це він заявив на з‘їзді "Народного фронту" в суботу.

"Я не хочу згадувати цього, але мушу сказати. Я очікував повної підтримки президента. Але він зробив помилку", - сказав Яценюк, згадуючи ситуацію зі свою відставкою у 2016 році.

"Що я можу відповісти президенту? Стандартна відповідь в українській політиці: "Я переходжу в опозицію, от вам мій кулак". Але я відповім президенту наступне: "Дякую за досвід. Ми стали сильніші", - заявив лідер НФ.

Яценюк також сподівається, що більше учасники політичної кризи 2016 року "не припустяться такої помилки".

Як повідомив Яценюк раніше, "Народний фронт" візьме участь у парламентських та президентських виборах.

Роман Романюк, УП

Теми: Яценюк Порошенко Народний фронт
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