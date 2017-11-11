Присягу склали 113 суддів нового Верховного суду

948 переглядів
Субота, 11 листопада 2017, 12:55

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення 113 суддів нового Верховного суду.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, передають "Українські новини".

"Я чесно вам хочу сказати - я вірю в новий Верховний суд. Я вірю, що все у нас вийде", - сказав Порошенко на церемонії присяги суддів.

Також Порошенко сказав, що має намір разом із законопроектом про антикорупційний суд подати проект закону про воєнний суд.

Українська правда

Теми: Верховний суд Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Новий" Верховний Суд: реформа, якої не було 10 листопада 2017, 10:00
В АП пояснили, чому Порошенко ще не призначив суддів Верховного Суду 30 жовтня 2017, 12:52
Як судді можуть відновити репутацію своєї професії 20 жовтня 2017, 12:00
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Яценюк заявив, що "Народний фронт" піде на вибори
У Варшаві пройде найбільший в Європі марш ультраправих
Клімкін: проект резолюції про миротворців практично готовий
S&P підтвердило кредитний рейтинг України зі стабільним прогнозом
Усі новини
київ

Пропускати авто на Труханів острів буде "розумний" шлагбаум

гід по району

За що я люблю Голосіїв

відео УП

Як на Чернігівщині живуть Москалі