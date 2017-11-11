Присягу склали 113 суддів нового Верховного суду
Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення 113 суддів нового Верховного суду.
Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, передають "Українські новини".
"Я чесно вам хочу сказати - я вірю в новий Верховний суд. Я вірю, що все у нас вийде", - сказав Порошенко на церемонії присяги суддів.
Також Порошенко сказав, що має намір разом із законопроектом про антикорупційний суд подати проект закону про воєнний суд.
Українська правда
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