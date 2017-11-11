"Украерорух" підтвердив: у день викрадення соратників Саакашвілі до Грузії вилітали 2 літака

ДП "Украерорух" підтвердив, що у день, коли затримали та вислали з України трьох соратників Міхеіла Саакашвілі, з аеропорту "Жуляни" до Грузії вилітали два літака сполученням Київ - Батумі та Київ - Тбілісі.

Про це йдеться у відповіді Держпідприємства обслуговування повітряного руху України, яку оприлюднив журналіст Kyiv Post Олег Сухов.

Зокрема, у листі вказано, що 21 жовтня сполученням Київ-Чорох (Батумі) вилетів літак B733, рейс ANR215, а АН-22, рейс UR84170 - сполученням Київ-Тбілісі.

За словами Сухова, саме у другому літаку до Грузії вивезли Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеїла Абзіанідзе, а в документі останнього стоїть штамп Держміграційної служби про перетин кордону і заборону на в'їзд терміном на 3 роки - до 21 жовтня 2020 року.

Також у паспорті Абзіанідзе 21 жовтня проставлено позначку про анулювання посвідки на проживання в Україні.

У Держприкордонслужбі, за словами Сухова, підтвердили, що представник ДПСУ був присутній при перетині кордону трьома зазначеними громадянами Грузії.

Як відомо, 21 жовтня лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі та активіст Цві Аріелі повідомив, що у Києві схопили та видворили до Грузії друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе, заборонивши їм в'їзд до України.

Один із висланих повідомив, що представники спецпідрозділу поліції схопили їх, одягли наручники і мішки на голови та повезли у бік аеропорту "Жуляни". Близько 1,5 годин вони просиділи в автозаку, а потім їх привезли до літака Нацгвардії, на якому і вивезли з України.



В СБУ заявили, що не реалізовували операцію із затримання грузинів і перенаправили до Міграційної служби.

У ДМС речник служби Сергій Гунько заявив, що проводиться операція з боротьби з незаконною міграцією, і послався на повідомлення про це від 23 жовтня, але імена висланих не назвав, мотивуючи конфіденційністю особистої інформації.

Окрім того заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що 21 жовтня у Києві затримали трьох іноземців: двом із них у вересні скасували дозвіл на проживання і анулювали відповідні посвідчення, а ще один "впродовж тривалого часу перебував на території держави незаконно".

Українська правда