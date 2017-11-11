Порошенко і Дуда домовились про надзвичайне засідання консультаційного комітету
Петро Порошенко та Анджей Дуда домовилися про проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща на рівні зовнішньополітичних радників наступного тижня у Кракові.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави української держави.
Окрім того під час телефонної розмови президенти доручили розпочати підготовку до робочого візиту Анджея Дуди до Харкова у грудні 2017 року.
"Порошенко та Дуда скоординували позиції в контексті підготовки до Саміту "Східного партнерства", який проходитиме 24 листопада у Брюсселі", - зазначили в АП.
Як відомо, раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко повідомив, що президент України ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі з метою запобігання подальшої ескалації напруги між двома країнами.
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Під час візиту до Львова глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" - йому не сподобалося, що директор музею вважає, що у 1918 році Польща окупувала Західну Україну.
5 листопада Ващиковський заявив у Львові представникам польських медіа, що Польща очікує від України реальних кроків щодо українсько-польського примирення у питаннях спільного історичного минулого.
Нещодавно Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.
Українська правда
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