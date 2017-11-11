На Дніпропетровщині авто з поліцейськими обстріляли з РПГ, є поранений

У м.Жовті Води (Дніпропетровська обл.) авто з поліцейськими обстріляли з РПГ, один з них отримав ушкодження.

Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполіції.

За повідомленням, інцидент стався ввечері 10 листопада.

"Двоє поліцейських, 1979 та 1980 р.н., сідали в особистий автомобіль ВАЗ та почули хлопок. У машині виникло загоряння, яке правоохоронці самостійно ліквідували, транспортний засіб згорів наполовину", - зазначили у поліції.

Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани ноги.

Попередньо причиною вибуху став постріл з РПГ-18: з місця події вилучено осколки від реактивної гранати.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Українська правда