На Дніпропетровщині авто з поліцейськими обстріляли з РПГ, є поранений

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Субота, 11 листопада 2017, 22:17

У м.Жовті Води (Дніпропетровська обл.)  авто з поліцейськими обстріляли з РПГ, один з них отримав ушкодження. 

Про це повідомили у прес-службі облуправління Нацполіції. 

За повідомленням, інцидент стався ввечері 10 листопада. 

"Двоє поліцейських, 1979 та 1980 р.н., сідали в особистий автомобіль ВАЗ та почули хлопок. У машині виникло загоряння, яке правоохоронці самостійно ліквідували, транспортний засіб згорів наполовину", - зазначили у поліції.

Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани ноги. 

Попередньо причиною вибуху став постріл з РПГ-18: з місця події вилучено осколки від реактивної гранати.

 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). 

Українська правда 

Теми: поліція Дніпропетровська область
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