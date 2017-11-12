Микола Виговський: Соратника Саакашвілі затримали в Борисполі

При перетині кордону з Україною в Борисполі затримали екс-генконсула Грузії Тимура Нішніанідзе.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор Громадського руху "Чесно" Микола Виговський.

"Півгодини тому при перетині кордону з Україною в Борисполі затримали Тимура Нішніанідзе. Ми разом поверталися з всесвітнього форуму демократії у Страсбурзі. Наразі, забрали паспорт і "вивчають", - написав Виговський.

Пізніше він повідомив, що Нішніанідзе впустили на територію України.

Як повідомлялося, 20 березня 2016 року стосовно Нішніанідзе було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. За даними слідства, з серпня 2015 року по лютий 2016 року він здійснював розтрату коштів фонду "На благо Одеси".