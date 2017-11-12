Румунія планує купити 7 ракетних комплексів Patriot

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Неділя, 12 листопада 2017, 01:24

Румунський уряд затвердив законопроект про купівлю 7 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це заявив міністр оборони Румунії Міхай Фифор, передає Укрінформ.

"Схвалений урядом законопроект про придбання зенітно-ракетних комплексів Patriot найближчим часом буде представлений парламенту для затвердження. Якщо всі парламентські процедури пройдуть успішно, ми сподіваємося, що зенітно-ракетні комплекси почнуть працювати з 2019 року, а перший ракетний комплекс надійде в нашу країну найближчим часом", - наголосив Фифор.

Повідомляється, що ракетні комплекси Patriot обійдуться румунському бюджету в 3,9 млрд доларів.

Як відомо, раніше про плани розмістити у країні комплекси Patriot заявив уряд Польщі.

Теми: Румунія
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