Біля кордонів Латвії виявили два винищувачі РФ

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Неділя, 12 листопада 2017, 01:56
НЗС Латвії

Біля латвійського кордону помітили два російські військові літаки-винищувачі СУ-27.

Про це у Twitter заявила прес-служба Національних збройних сил країни.

Повідомляється, що латвійські літаки, які патрулювали небо над нейтральними водами Балтійського моря, помітили винищувачі Збройних сил Росії біля морського кордону.

Як відомо, у жовтні НЗС Латвії зафіксували поблизу своїх кордонів кораблі ВМС Росії.

Теми: Латвія Росія
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