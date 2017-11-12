Погода: У Карпатах - сильні дощі та мокрий сніг

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Неділя, 12 листопада 2017, 05:47

У неділю на Закарпатті очікуються сильні дощі, у горах - сильний мокрий сніг.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, місцями можливі пориви вітру 17-22 м/с. 

"12-13 листопада внаслідок дощів на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - зазначено у повідомленні

За даними синоптиків, у неділю у більшості областей України - дощі, хмарно, вночі від 1-3 на заході та в центрі до 3-6 на сході. На півдні вночі 5-7 тепла, у Криму +7...+9. 

Вдень на Закарпатті, у Чернівецькій та Вінницькій областях +7...+9, у решті регіонів +5...+7. На сході вдень від +6 до +10 градусів, у південних областях та Криму +12...+15, 

11 листопада на території України оголошено штормове попередження. 

 

 Українська правда 

Теми: погода Україна
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