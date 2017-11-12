Єгипет хоче повністю відмовитися від імпорту природного газу

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Неділя, 12 листопада 2017, 05:58

У 2018 році Єгипет планує повністю відмовитися від імпорту природного газу та перейти на самозабезпечення.

Про це заявив міністр нафти і мінеральних ресурсів країни Тарік аль-Мулла, передає Ahram Online.

"До кінця 2018 року Єгипет припинить імпорт природного газу. Цей вид енергоресурсів ми плануємо отримувати зі своїх надр. До кінця 2017 року почнуться роботи на великому газовому родовищі Zohr", - підкреслив міністр.

Політик також зазначив, що до грудня наступного року країна планує купити акції в іноземних компаніях, які працюють в Єгипті.

Як відомо, раніше Румунія заявила про намір збільшити обсяги імпорту природного газу.

Теми: Єгипет газ
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