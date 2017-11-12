Доба в АТО: 18 обстрілів, один боєць травмований

За минулу добу, 11 листопада, російсько-окупаційні угруповання 18 разів порушили перемир’я - один український війсковослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, використовуючи весь спектр піхотного озброєння", - йдеться у заяві.

У другій половині дня бойовики з різних видів гранатометів та кулеметів вели вогонь по укріпленнях сил АТО біля Майорська, Луганського і Новолуганського.

Близько 23 години противник бив із 120-міліметрового міномету на підступах до Травневого.

Також увечері під обстрілами загарбників опинились наші опорні пункти у районі Попасної та Катеринівки.

У відповідь сили АТО переважаючим вогнем жорстко примушували загарбників до миру.