40 британських депутатів готові відправити Мей у відставку - ЗМІ

482 перегляди
Неділя, 12 листопада 2017, 07:15

40 депутатів-консерваторів британського парламенту готові підписати спільний лист про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей.

Про це пише газета The Times.

Повідомляється, що основна причина такого рішення - відсутність прогресу у переговорах між Великою Британією та ЄС щодо фінансового питання Brexit.

За інформацією The Times, підтримати депутатів готові деякі міністри, яких також не влаштовує позиція Мей щодо Brexit.

Газета прогнозує, що така ситуація може призвести до відставки прем'єра.

Раніше повідомлялося, що представник ЄС Мішель Барньє висловив стурбованість відсутністю прогресу перед початком третього раунду переговорів про вихід Британії з ЄС.

Нещодавно президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підкреслив, що "уряд Великої Британії вагається, щоб викласти на стіл всі свої карти щодо Brexit".

Водночас Тереза Мей закликала Брюссель досягти прогресу в торгових переговорах з Англією на тлі повідомлень про тупиковість ситуації.

Теми: Велика Британія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Велика Британія назвала точний час виходу з ЄС 10 листопада 2017, 06:04
Згоріла у відпустці: як понаднормова робота запустила зміни в уряді Британії 9 листопада 2017, 12:00
Посол Великої Британії сподівається на чесні вибори в Україні 8 листопада 2017, 11:13
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 18 обстрілів, один боєць травмований
Власники єврооблігацій Приватбанку подали позов до Лондонського суду
ОБСЄ: Бойовики не пускають спостерігачів до місць зберігання озброєння
АТО: Біля Зайцевого стріляли з мінометів, поранено військового
Усі новини
психологія

7 шляхів до щастя на основі наукових досліджень

Від творців: бренд, що шиє ковдри-пуховики

Як на Чернігівщині живуть Москалі