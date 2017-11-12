Трамп заявив про можливу дружбу з лідером КНДР після образи

Президент США Дональд Трамп заявив, що є ймовірність дружніх відносин з лідером КНДР Кім Чен Ином після того, як образливо висловився на адресу північнокорейського лідера у своєму Twitter.

У своєму пості Трамп обурився тим, що 33-річний Кім Чен Ин "образив його", назвавши "старим".

"У той час як я ніколи не назву його "низьким і товстим". Я так намагаюся бути його другом - і, можливо, коли-небудь це станеться", - зазначив 71-річний президент США.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

Як зазначає Bloomberg, у Ханої (В'єтнам) в ході свого турне країнами Азії Трамп також висловився про можливі хороших відносинах з лідером КНДР.

"Звичайно, це може статися. Я не знаю, що як це буде, але було б дуже, дуже добре, якби це сталося", - заявив Трамп на питання щодо можливості подружитися з Кімом.

Українська правда