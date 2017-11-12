У Києві почали позапланово перевіряти перевізників

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Неділя, 12 листопада 2017, 11:58

У Києві розпочалися позапланові перевірки столичних перевізників.

Як повідомили у КМДА, позапланові перевірки перевізників триватимуть протягом наступних двох тижнів.

"Держслужба України з безпеки на транспорті утворила комісії з технічних розслідувань обставин та причин ДТП. За два дні було перевірено маршрутні таксі за маршрутами №464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 та 194", - йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, на виявлені порушення на перевізників було складено акти.

"У разі виявлення порушень дотримання ліцензійних умов буде здійснено комплексну перевірку господарської діяльності перевізника та у подальшому розглянуто питання анулювання ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити перевізників столиці через загибель двох пішоходів після наїзду маршрутки.

Українська правда 

Теми: Київ транспорт
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