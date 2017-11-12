Синоптики: У більшості регіонів очікується сніг та дощ

У понеділок, 13 листопада, у західних і північних областях України очікується дощ, місцями з мокрим снігом, у вівторок така погода очікується в західних, північних і центральних областях.

За повідомленням Укргідрометцентру, у понеділок на більшій частині України - без опадів, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

Вночі від -1... +4, на Закарпатті, на півдні і сході країни +4... + 9; вдень e західних і північних областях 6-11, e Чернігівській і Сумській областях 1-6 тепла, на решті території 10-15, на півдні Одеської області до 18°.

У Києві вночі без опадів, вдень дощ, і пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 0...+2°, вдень 6-8°.

14 листопада у західних, північних, вдень також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях місцями невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі 0...+5, на півдні та сході 4-9, вдень в західних і північних областях +3...+ 8, у центральних областях і на Закарпатті +9...+14, у південних і східних областях +14...+19.

"Інтерфакс-Україна"