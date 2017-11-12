Турне Трампа: На Філіпінах - протести проти "американського імперіалізму"

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Неділя, 12 листопада 2017, 15:31

На Філіппінах, куди в рамках свого турне країнами Азії прибув президент США Дональд Трамп, відбулася протестна акція, учасники якої вигукували гасла проти "американського імперіалізму".

Як повідомляє DWполіцейські  скористалися водометами проти кількох сотень протестувальників, які намагалися підійти до посольства США у Манілі.

Протестувальники переважно лівих поглядів гукали "Позбудьтеся Трампа!" та "Геть американський імперіалізм!".

Спершу поліція та спецпризначенці намагалися зупинити їх щитами і кийками, а потім полили водою з пожежної машини.

 

РИА Новости https://ria.ru/world/20171112/1508647265.html

Акція відбулася за кілька годин до прибуття на Філіппіни Трампа, повідомляє  Reuters.

Філіппіни - останній пункт призначення у розкладі 12-денного дипломатичного турне Трампа країнами Азії, яке стартувало 5 листопада. Президент США зустрічатиметься з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) та інших країн у Східній Азії.

Раніше візиту Трампа до Південної Кореї також передувала масштабна акція протесту, учасники якої закликали "припинити військові дії"  та "почати переговори про мир". Акція була спрямована на привернення уваги до проблеми безпеки на Корейському півострові, а не безпосередньо проти візиту президента США до Південної Кореї. 

Теми: Трамп США
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