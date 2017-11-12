Через погану погоду в Києві посипають дороги

1601 перегляд
Неділя, 12 листопада 2017, 16:20

Через мокрий сніг із дощем у столиці дороги посипають сіллю.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Фахівці-дорожники працюють в цілодобовому режимі, відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеорадара і метеостанцій, встановлених на в‘їздах у столицю. Зараз на київських дорогах працює 65 одиниць спеціальної техніки, яка обробляє дорожнє покриття соляною сумішшю", - зазначив керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв.

 

Як повідомлялося, 13 листопада у західних і північних областях України очікується дощ, місцями з мокрим снігом, у вівторок така погода очікується в західних, північних і центральних областях.

Українська правда

Теми: Київ погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві почали позапланово перевіряти перевізників 12 листопада 2017, 11:58
У Києві невідомий накинувся з молотком на заступника голови правління ПАТ 10 листопада 2017, 23:20
Саакашвілі повідомив про затримання сина та його охоронця у "Борисполі" 10 листопада 2017, 20:31
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В прокуратурі Сербії - справи проти 45 найманців, що воюють в Україні і Сирії
"Марш обурених": Ухвалити закон про імпічмент мають до 3 грудня
АТО: Одного бійця поранено біля Зайцевого
Коломойський вважає націоналізацію Приватбанка рейдерством - ЗМІ
Усі новини
сім'я

10 закладів Києва, дружніх до батьків з дітьми

4 історії відомих українців, які прихистили тварин

Від творців: бренд, що шиє ковдри-пуховики