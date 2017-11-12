Для Маріїнського палацу закуплять комодів і трибун на 1 мільйон гривень

Держуправління справами оголосило тендери на закупівлю комодів, консолі, трибун і підставок під прапор для Маріїнського палацу в Києві.

Відповідні тендери оголошені у системі держзакупівель ProZorro, передають "Українські новини".

Відповідно до документів, для столичного палацу мають закупити 4 комоди і одну консоль за 630 тисяч гривень,

Також управління проводить тендер на закупівлю 4 трибун і 10 підставок під прапор за 370 тисяч гривень.

Раніше Держуправління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу на 8 мільйонів гривень, а також диванів, крісел та стільців - ще на 8,8 мільйона.

Як відомо, Національна поліція підозрює співробітників Державного управління справами в розтраті майже 5 мільйонів гривень при проведенні реконструкції Маріїнського палацу.