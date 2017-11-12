Від вибуху гранати у Черкасах загинула людина

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Неділя, 12 листопада 2017, 19:05

У Черкасах внаслідок вибуху гранати у житловому будинку загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

"У неділю близько 11 години до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному із багатоквартирних будинків у місті Черкаси пролунав вибух. Одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що у квартирі вибухнула граната Ф-1, яка була під подушкою загиблого.

Українська правда

Теми: Черкаси вибух поліція
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