У Києві затримали групу чоловіків з вибухівкою в автомобілі

3225 переглядів
Неділя, 12 листопада 2017, 19:32

Столичні правоохоронці затримали чоловіків, в яких у багажнику автомобіля була вибухівка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"На парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліціі особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб", - йдеться у повідомленні.

"Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання", - додали у МВС.

Правоохоронці затримали чоловіків, які були в автомобілі.

На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліціі.

"Імовірно, у них є спільники. Слідчо-оперативна група проводить документування та встановлює всі обставини події", - зазначили у повідомленні.

Як відомо, поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів.

Українська правда

Теми: Київ поліція МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Для Маріїнського палацу закуплять комодів і трибун на 1 мільйон гривень 12 листопада 2017, 18:12
Через погану погоду в Києві посипають дороги 12 листопада 2017, 16:20
У Києві почали позапланово перевіряти перевізників 12 листопада 2017, 11:58
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Києві затримали групу чоловіків з вибухівкою в автомобілі
Українка стала чемпіонкою Європи з дзюдо
Гонтарева вже півроку перебуває у відпустці
МОЗ надало доступ до ресурсів Британського медичного журналу
Усі новини
здоров'я

13 причин, чому набрякають ваші ноги

дослідження

Чому не можна шльопати дитину по попі

Від творців: бренд, що шиє ковдри-пуховики