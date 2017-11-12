У Києві затримали групу чоловіків з вибухівкою в автомобілі

Столичні правоохоронці затримали чоловіків, в яких у багажнику автомобіля була вибухівка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"На парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліціі особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб", - йдеться у повідомленні.

"Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання", - додали у МВС.

Правоохоронці затримали чоловіків, які були в автомобілі.

На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліціі.

"Імовірно, у них є спільники. Слідчо-оперативна група проводить документування та встановлює всі обставини події", - зазначили у повідомленні.

Як відомо, поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів.

Українська правда