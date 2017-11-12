Пірати звільнили викрадених поблизу Нігерії моряків

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Неділя, 12 листопада 2017, 20:43

Пірати звільнили шістьох викрадених поблизу Нігерії моряків, серед яких був українець.

Про це повідомила німецька судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG, передає DW.

"Моряки почуваються добре і вже повернулися до своїх сімей", - заявив речник компанії, якого цитує AP.

При цьому він не став уточнювати умови, на яких пірати відпустили моряків, та точної дати повернення.

Як відомо, 21 жовтня пірати напали на контейнеровоз Demeter у Гвінейській затоці на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт. Вісім людей на швидкохідному моторному човні викрали шістьох членів екіпажу, включно з капітаном судна.

Теми: пірати
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