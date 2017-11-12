У Львові горів ринок
У Львові сталася пожежа на ринку "Галицьке перехрестя".
Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.
Пожежа трапилася на трьох павільйонах. Приблизна площа займання - 200 квадратних метрів.
Займання гасили три пожежні машини.
"За попередніми даними, причини загоряння - технічні. Мова йде про територію промислового ринку", - зазначив голова Личаківської райадміністрації Іван Лозинський.
Пожежу вдалося ліквідувати близько 20:30.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.