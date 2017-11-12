У Львові горів ринок

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Неділя, 12 листопада 2017, 22:21

У Львові сталася пожежа на ринку "Галицьке перехрестя".

Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

Пожежа трапилася на трьох павільйонах. Приблизна площа займання - 200 квадратних метрів.

Займання гасили три пожежні машини.

 
Пожежа на ринку "Галицьке перехрестя"
фото:віктор хімко

"За попередніми даними, причини загоряння - технічні. Мова йде про територію промислового ринку", - зазначив голова Личаківської райадміністрації Іван Лозинський.

Пожежу вдалося ліквідувати близько 20:30.

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