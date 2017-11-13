Найцікавіше: 2008. Яценюк іде з посади спікера, щоб повернутися не туди 2009. Політики використовують епідемію грипу задля піару 2010. Бійка дня: Луценко, Стогній та Гримчак 2013. Провідні журналісти залишають український Forbes

2001, вівторок

– Перебуваючи у Вашингтоні, на одному з заходів Віктор Ющенко зустрів Миколу Мельниченка, екс-майора Управління державної охорони. На запитання журналістів про те, чи потиснули вони руки, екс-прем’єр твердо відповів "Ні".

Проте кілька очевидців стверджують: Ющенко сам підійшов до Мельниченка та подав йому руку. Чому Ющенко це заперечив? На думку журналіста УП, тому що боявся реакції президента Кучми.

2002, середа

– Суддя Київського апеляційного суду Юрій Василенко виніс постанову про порушення кримінальної справи стосовно президента України Леоніда Кучми. Це вже друга справа.

Першу Василенко порушив у жовтні, після звернення нардепів. Кучму звинувачували в зловживанні службовим становищем, зазіханні на життя державного діяча та перешкоджанні професійної діяльності журналістів.

2003, четвер

– В Іраку від необережного поводження зі зброєю загинув молодший сержант Сергій Суслов. Він став другим військовим з українського контингенту в Іраку, який пішов із життя.

– Леонід Кучма просить Конституційний Суд розтлумачити Конституцію в частині, де йдеться про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. У зверненні пояснюється, що апелювати до КС президента спонукало постійне блокування роботи парламенту.

2004, субота

– На почату листопада в Сумах активісти прийшли під стіни однієї з виборчих дільниць, вимагаючи вивісити результати виборів. Виникла сутичка. Через кілька днів її учасників почали забирати з власних домівок. Відбувся суд. Шістьох активістів засудили до 10 діб арешту.

Проте вивезти їх із будівлі суду заважали протестувальники, переважно – студенти. До суду під’їхав "Беркут" та побив активістів. Після цих подій близько тисячі сумчан зібралися на стихійний мітинг на площі Незалежності.

2006, понеділок

– "У нас немає великого бажання розглядати пана Луценка як лідера політичної опозиції, бо він неефективно працював на посаді міністра внутрішніх справ".

Член фракції БЮТ Олександр Турчинов коментує розмови про створення під Юрієм Луценком широкого об'єднання помаранчевих сил.

– Кожний другий киянин підтримує відставку міського голови Києва Леоніда Черновецького. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова. Підтримують мера 14,3% опитуваних.

На той момент Черновецький обіймав посаду менше року.

2007, вівторок

– У Європейській комісії підтримують будівництво обхідних газопроводів навколо України, заявило агентству УНІАН джерело в Єврокомісії. Проте європейці пояснюють це винятково метою диверсифікації шляхів постачання енергоресурсів.

25 червня підписано угоду про початок будівництва газопроводу Nabucco, що має з’єднати ЄС із Середньою Азією.

2008, четвер

– "Мене пішли, щоб я повернувся. Я повернуся, але вже не сюди". 12 листопада спікера Верховної Ради Арсенія Яценюка відправили у відставку. У БЮТ припускають, що за сценарієм відставки стоїть президент Ющенко.

А лідер регіоналів Віктор Янукович стверджує, що Ющенко двічі до нього телефонував з проханням не ставити питання про відставку спікера. Зареєстровано проект постанови про обрання головою Верховної Ради Володимира Литвина. Але його оберуть майже за місяць.

2009, п’ятниця

– Епідемія грипу та ГРЗ забрала вже 256 життів. Кількість хворих в Україні – 1,3 мільйона осіб. Політики почали піаритися, роздаючи ватно-марлеві пов’язки. Так стало відомо, що Партія регіонів закупила 16 мільйонів пов’язок у Китаю. А в Одесі в наметах БЮТ почали роздавати пов’язки з характерним бютівським сердечком.

УП публікує розслідування , в якому розповідає, що більшість людей, які першими загинули від епідемії, не отримали препарат "Таміфлю" – а він міг врятувати їхні життя. Також журналісти з’ясували, що МОЗ міг закупити препарат у виробника за 6 євро, проте придбав його в посередника за 251 гривню.

2010, субота

– Після шоу "Шустер Live" відбулася сутичка за участю екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, радника міністра МВС Костянтина Стогнія та нардепа Юрія Гримчака.

На шоу обговорювали квартирне питання в МВС. "По закінченню програми Стогній з Гуцалюком [учасник програми] виходили зі студії, і в момент, коли йшла розмова, як же можна відновитися в квартирній черзі, пан Луценко сказав, що квартиру можна одержати якщо... ну, скажімо так, зробити... оральний контакт із міністром внутрішніх справ. Після цього Стогній ударив пана Луценка в обличчя... Була бійка", – заявили в МВС.

"Вийшов Стогній і відбулася перепалка з Луценком. Вони трохи обматюкали один одного. Не без того", – розповів Гримчак, який після цього підключився до конфлікту.

2012, вівторок

– В "УДАРі" заявили, що влада вже почала тиск на новообраних "мажоритарників" і "списочників". Ударівець Віталій Ковальчук пообіцяв, що у фракції будуть чіткі правила, що виключають вільне голосування.

– На наступних президентських виборах робота з соціальними мережами буде грати ключову роль у роботі кандидата. Таку думку висловили українські політологи в ефірі "Радіо Свобода".

2013, середа

– Український уряд робить "екстрений розворот до нормалізації стосунків з Росією". На засіданні Кабміну прем'єр Микола Азаров заявив, що головним наразі для української влади стало "російське питання". Він назвав це наказом владі від реального сектору економіки.

Одночасно з тим Верховна Рада не розглянула три євроінтеграційні законопроекти: про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та лікування засуджених за кордоном.

А в Адміністрації президента ухиляються від відповіді про суть переговорів Віктора Януковича та Володимира Путіна, які таємно відбулися на російській території 9 листопада.

– 14 журналістів українського Forbes написали заяви про звільнення. Вони пояснили це намаганнями змінити редакційну політику з приходом нового власника.

Тиждень тому "младоолігарх" Сергій Курченко достроково вступив у володіння медіа-холдингом UMH, і тепер у власника звільнення журналістів назвали піар-ходом. 12 листопада шеф-редактору сайту Олександру Рубану повідомили: буде створено перелік тем, про які журналісти більше не зможуть писати.

2014, четвер

– Четверо українських військових загинули та ще 19 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. А 13 листопада під час обстрілів терористами Донецького аеропорту дістали поранення п’ятеро "кіборгів".

– Президент Петро Порошенко заснував в Україні нове свято – День гідності та свободи 21 листопада. "Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 року, Революція Гідності", – пояснив він.

– "Існує непереборний запит громадськості – позбутися корумпованих чиновників, але люстрація не може бути єдиним методом. Перед тим, як прибрати корупціонерів, необхідно створити нову ефективну і чесну бюрократію та судову систему". Мільярдер Джордж Сорос про завдання, які постали перед Україною.

2015, п’ятниця

– Один український військовий загинув та троє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– На сході Словаччини неподалік від кордону з Україною розбився український гвинтокрил. На його борту перебувало шестеро осіб.

– Міністерство фінансів завершило реструктуризацію державного та гарантованого боргу. "Сьогодні ми закриваємо важливу главу в історії економіки України та відкриваємо іншу", – підкреслили значимість події в міністерстві.

Прем’єр Арсеній Яценюк заявив: якщо Росія не піде на умови реструктуризації 3 мільярдів доларів боргу, то Україна запровадить мораторій на його виплату. У відповідь Кремль пригрозив дефолтом.

2016, неділя

– Негода в Україні. Водії потрапляють у снігові замети і з'їжджають з дороги, а деякі потяги можуть затриматися до трьох годин.

Рустем Халілов, для УП