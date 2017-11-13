В’ятрович розказав, коли Україна дозволить ексгумацію польських могил

Мораторій на ексгумацію в місцях в Україні, де є польські могили, може бути знятий після надання польською стороною бачення того, як будуть відновлені українські пам'ятники на території Польщі.

Про це повідомив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в ефірі "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові припинити цей мораторій за умови, що ми зможемо домовитися з польською стороною, яка оголосить своє бачення того, як будуть легалізовані українські пам'ятники на польській території, яким чином польська держава буде думати про відновлення знищених пам'яток", — сказав В'ятрович.

Він також прокоментував інформацію про нібито заборону на в'їзд йому до Польщі, назвавши це інструментом тиску.

"Це інструмент тиску і певної гри, ніяких документів, які б щось підтверджували, немає і не буде", — заявив В'ятрович.

Як відомо, 9 листопада польське видання Dziennik із посиланням на джерела повідомило, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Але офіційного підтвердження цього немає, сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Також у четвер Варшава позитивно сприйняла пропозицію президента України провести найближчим часом зустрічі консультативного комітету президентів Польщі та України.

В останні дні з боку Польщі лунали різкі заяви та звинувачення на адресу України. Зокрема, президент Польщі закликав Порошенка прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами".

Глава польського МЗС Вітольд Ващиковський відзначив, що не радитиме президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.