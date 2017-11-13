В результаті землетрусу в Іраку та Ірані загинули десятки людей

Через потужний землетрус магнітудою 7,3, який стався на кордоні Іраку та Ірану, загинули не менше 68 осіб, ще близько 450 поранені.

Про це пише DW.com.

За останніми даними, в прикордонній іракській провінції Сулейманія жертвами землетрусу стали 7 осіб, ще близько 150 поранені. В іранській провінції Керманшах загинула 61 людина, понад 300 отримали поранення.

Підземні поштовхи відчувалися також в іракських провінціях Ербіль, Халабджа і Дохук, де проживають переважно курди. Протягом 20 секунд відгомони землетрусу відчули і жителі Багдада, передає агентство AFP.

Повноцінні рятувальні роботи можуть початися тільки на світанку, і поки невідомо, чи залишаються ще люди під завалами, відзначає агентство dpa.

В цілому, йдеться про малонаселений гірський регіон. За даними ООН, в радіусі 15 км від епіцентру підземних поштовхів проживають близько 19 тисяч осіб.