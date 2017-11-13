В результаті землетрусу в Іраку та Ірані загинули десятки людей

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Понеділок, 13 листопада 2017, 00:55

Через потужний землетрус магнітудою 7,3, який стався на кордоні Іраку та Ірану, загинули не менше 68 осіб, ще близько 450 поранені.

Про це пише DW.com.

За останніми даними, в прикордонній іракській провінції Сулейманія жертвами землетрусу стали 7 осіб, ще близько 150 поранені. В іранській провінції Керманшах загинула 61 людина, понад 300 отримали поранення.

Підземні поштовхи відчувалися також в іракських провінціях Ербіль, Халабджа і Дохук, де проживають переважно курди. Протягом 20 секунд відгомони землетрусу відчули і жителі Багдада, передає агентство AFP.

Повноцінні рятувальні роботи можуть початися тільки на світанку, і поки невідомо, чи залишаються ще люди під завалами, відзначає агентство dpa.

В цілому, йдеться про малонаселений гірський регіон. За даними ООН, в радіусі 15 км від епіцентру підземних поштовхів проживають близько 19 тисяч осіб.

Теми: Ірак Іран стихійне лихо
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