WADA не поверне акредитацію російському антидопінговому агентству

Російське антидопінгове агентство не буде реабілітоване, це рішення може привести до усунення збірної РФ від участі в Олімпіаді 2018 року.

Про це, посилаючись на суспільно-правовий телеканал ARD, пише DW.com.

На засіданні 15-16 листопада WADA оголосить, що російське агентство поки не змогло виконати поставлені перед ним умови, повідомив в ефірі ARD автор фільмів про російський допінг, німецький журналіст Хайо Зеппельт з посиланням на кілька "джерел з WADA, які повністю заслуговують довіру".

За його словами, у своєму висновку WADA посилатиметься на три обставини. По-перше, російське керівництво досі заперечує існування підтримуваної державою системи допінгу. По-друге, РФ як і раніше не дає доступ до проб сечі російських атлетів, які перебувають в московській антидопінговій лабораторії.

Крім того, WADA отримала нову базу даних, яка містить докази застосування допінгу російськими спортсменами, повідомив журналіст.

Рішення "матиме масштабні наслідки і може привести до усунення російської збірної від участі в Олімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані", - вказав Зеппельт.

Крім того, після відмови WADA реабілітувати російське агентство "все менш імовірним" стане участь росіян в Паралімпіаді-2018, додав він.

Як відомо, влітку 2016 року МОК створив дві комісії для розслідування звинувачень, представлених в доповіді канадського професора права Річарда Макларена, який очолював незалежну комісію Всесвітнього антидопінгового агентства WADA по РФ.

МОК може заборонити виконання державного гімну Росії під час зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані в якості покарання за допінговий скандал.