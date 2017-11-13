Дерипаска послав репортера, який питав про зв’язки з Манафортом
Російський олігарх Олег Дерипаска відмовився коментувати тісні зв’язки із колишнім політтехнологом Януковича Полом Манафортом, який перебуває під домашнім арештом.
Про це пише Mediaite.
Журналіст CNN Метью Ченс намагався отримати коментар у Дерипаски в кулуарах саміту АТЕС у В’єтнамі.
У наведеному відео можна побачити як Дерипаска намагається утекти від журналіста. Ченс не міг змусити його зупинитися.
Must watch: CNN's @mchancecnn chases down Russian billionaire Oleg Deripaska at APEC Summit. #DoggedJournalism https://t.co/9GBPL4WVUx— Jason K. Morrell (@CNNJason) 10 листопада 2017 р.
"Фейкові новини", - врешті-решт заявив Дерипаска, продовжуючи тікати від журналіста.
"Це новини для ідіотів. Якщо ти не зрозумієш", - додав він.
Ченс запитав олігарха про пропозицію Манафорта доповідати йому про хід передвиборчої кампанії в США, коли він очолював штаб Трампа.
"Будь ласка, загубись. Дякую", - відповів на це Дерипаска.
Раніше The Washington Post повідомило, що Манафорт пропонував особисто доповідати Дерипасці про хід президентської кампанії.
Як повідомлялося, американський телеканал NBC з'ясував, що компанії, пов'язані з політтехнологом Полом Манафортом, отримували кредити від офшорних компаній близького до Кремля олігарха Олега Дерипаски.
Як свідчать фінансові документи, що зберігаються на Кіпрі і на Кайманових островах, загальний обсяг їх відомих ділових угод становить близько 60 мільйонів доларів США за останнє десятиліття.
Тоді представник олігарха заявив, що результатом маніпуляцій Манафорта з інвестиціями Дерипаски "будуть очевидні юридичні наслідки".
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