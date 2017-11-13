Британські спецслужби підозрюють софт Касперського в шпигунстві

ФСБ може використовувати ПО "Лабораторії Касперського" для шпигунства за членами кабміну Великобританії.

Про це, посилаючись на газету The Financial Times, пише DW.com.

За інформацією видання, в Центрі урядового зв'язку (GCHQ, розвідслужба, що відповідає за інформаційну безпеку британського уряду) підозрюють, що ФСБ РФ використовує софт "Лабораторії Касперського" для шпигунства за стратегічно важливими закордонними цілями - наприклад, за працівниками уряду або військовими Сполученого Королівства.

Банк Barclays, який з 2008 року пропонує своїм клієнтам безкоштовне використання софту "Лабораторії Касперського", має намір припинити співпрацю з компанією Євгена Касперського, зазначає The Financial Times.

У той же час в Barclays підкреслили, що рішення про припинення договору з "Лабораторією Касперського" викликано комерційними причинами, і банк не отримував жодних повідомлень або рекомендацій від GCHQ.

Доказів того, що хтось із клієнтів Barclays, які встановили антивірус Касперського, зазнав втручання, немає, зазначає газета.

Як відомо, раніше "Нью-Йорк таймс" повідомила, що співробітники ізраїльської розвідки, що стежать за російськими хакерами, виявили, що програмне забезпечення "Касперського" використовується як свого роду пошук Google для виявлення конфіденційних даних, що зберігаються в державних установах США та інших країн.

Також повідомлялося, що Росія викрала секретні документи Агентства національної безпеки США, що неналежним чином зберігалися на домашньому комп'ютері одного з підрядників, на якому було встановлене антивірусне програмне забезпечення Касперського.

Федеральне кібер-агентство Німеччини BSI повідомило, що не має доказів того, що РФ використовує "Касперського" для шпигунства за владою США.

Раніше США заборонили федеральним агентствам використовувати комп'ютерне програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" через побоювання щодо зв'язків компанії з Кремлем та російськими шпигунськими операціями.