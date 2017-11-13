Геращенко поскаржилася на людей у балаклавах за перевірки речей

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко просить організаторів мітингу під Верховною Радою розблокувати рух транспорту під парламентом і поважати почуття інших.

На погоджувальній раді парламенту вона зазначила:

"Рівно місяць тому два лідери опозиційних фракцій дозволили собі зірвати погоджувальну раду і підтримали публічно мітинги під Верховною Радою . я з цікавістю слухаю виступи їх уже другу погоджувальну раду, де вони роблять вигляд, що нічого не відбувається".

Геращенко розповіла, що приблизно тиждень тому у представників громадських організацій, які йшли до неї на зустріч, "невідомі люди в балаклавах обшукували сумки, приватні речі, зривали з них хустки".

"Я написала звернення до поліції про те, що не може бути, щоб у центрі міста відбувалися побідні речі", – повідомила перший віце-спікер парламенту.

Вона також додала: "Слава Богу, один із представників опозиційної фракції перестав блукати у прапорі в туалет і в їдальню, тим самим демонструючи неповагу до ключового державного символу".

"Так само до мене сьогодні зранку звернулися кияни, які поінформували, що вчора під час продовження цих мітингів люди просто так ходили під "Пливе кача". Я не дозволю публічно так нівелювати і плюндрувати ті речі, які є (значимими – ред.) для кожного українця, який знає, що під "Пливе кача" ми прощаємося з загиблими", – сказала Геращенко.

Перший віце-спікер наголосила, що у Верховній Раді "всі шанують право на мирний протест", але попросила звільнити проїжджу частину.

"Ніхто силових заходів не буде проявляти до мирних протестуючих, але давайте шанувати і право парламенту на нормальну роботу, і право киян на нормальне життя".

"Я закликаю всіх тих, хто причетний до цих мітингів так само шанувати право киян і гостей столиці – святих людей – на мирне життя. Вирок цьому мітингу поставлено" – сказала вона

Депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв згодом відповів Геращенко: "Ви переживали, що протестувальники перевіряють речі людей – я хочу Вас поінформувати з чим це пов’язано. За час цих перевірок до табору не була допущена людина, яка зруйнувала пам’ятник Небесній сотні на Інститутській. До табору не була допущена людина – і поінформована Національна поліція – яка служила в лавах так званого ДНР…".

Його час вичерпався – він не встиг договорити, а Геращенко парирувала:

"Я переживаю за дотримання закону, у першу чергу, народними депутатами. Я вважаю, що народний депутат України не може битися з кимось, а озброєні формування не можуть когось доглядати – і з цим я звернулася до того органу, який цим займається".