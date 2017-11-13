Справа загиблих у ДТП політологів: слідство знайшло докази вбивства

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Понеділок, 13 листопада 2017, 14:13

Слідчі у справі ДТП, в якому 6 вересня загинули 5 політологів, підозрюють, що аварію підлаштували умисно.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, розміщеній в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, під час розслідування встановлено, що 6 вересня водій вантажівки DAF, "маючи умисел на протиправне заподіяння смерті двом або більше особам", умисно допустив зіткнення з автомобілем Opel Omega, в якому їхали політологи.

Слідство також з'ясувало, що до злочину, окрім водія DAF, можу бути причетна ще одна особа, яка володіє мобільним номером мережі "Київстар".

Тому правоохоронці попросили суд надати дозвіл на доступ до інформації про дзвінки, здійснені через цю SIM-картку.

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокуратури.

Доповнюється…

Теми: ДТП Рівненська область
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