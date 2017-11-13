З кандидатами на главу ДБР проводять повторні співбесіди

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Понеділок, 13 листопада 2017, 14:32

Конкурсна комісія проводить повторні співбесіди з кандидатами на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника директора ДБР.

Про це свідчить розпорядження, оприлюднене на офіційному сайті уряду.

Повторні співбесіди будуть проведені у будівлі Кабінету міністрів за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.

У списку кандидатів – 19 осіб, серед них зокрема: головний військовий прокурор Анатолій Матіос, народний депутат від БПП Юрій Македон, співробітник Генпрокуратури Ольга Варченко.

 

Також повідомляється, що раніше конкурсна комісія на засіданні 9 листопада 2017 року визнала проведеним психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа всіх 19 кандидатів.

Як повідомлялось, під час засідання комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 8 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко поскаржився на колапс у правоохоронній системі.

Він нарікав, що ДБР було створене ще 2 роки тому, але за цей час спеціальна комісія так і не змогла призначити керівника та набрати відповідний штат, тож ситуація зайшла в глухий кут.

Валентина Романенко, УП
Теми: ДБР
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