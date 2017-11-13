МЗС відреагувало на "спірний" Крим від New York Times

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Понеділок, 13 листопада 2017, 14:54

Як повідомлялося, американське видання The New York Times опублікувало мапу, на якій Крим зображено як спірну територію.

На це звернув увагу відомий шахіст Гаррі Каспаров, який кілька років тому виїхав із Росії і оголосив боротьбу з режимом Володимира Путіна.

Стаття під заголовком "Путінський міст до Криму може нести більше символізму, ніж руху" за 11 листопада стосується будівництва так званого "керченського мосту" до анексованого Криму з території Російської Федерації.

Теми: Крим МЗС
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