МЗС відреагувало на "спірний" Крим від New York Times
Як повідомлялося, американське видання The New York Times опублікувало мапу, на якій Крим зображено як спірну територію.
На це звернув увагу відомий шахіст Гаррі Каспаров, який кілька років тому виїхав із Росії і оголосив боротьбу з режимом Володимира Путіна.
Стаття під заголовком "Путінський міст до Криму може нести більше символізму, ніж руху" за 11 листопада стосується будівництва так званого "керченського мосту" до анексованого Криму з території Російської Федерації.
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