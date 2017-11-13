НАЗК взялося за декларацію Онищенка

Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало до Верховної Ради запит щодо витребування низки документів і відомостей стосовно нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Таку інформацію надали в НАЗК на скаргу проекту "Марлін" про відсутність в реєстрі електронної декларації Онищенка.

"Після їх опрацювання Національним агентством за наявності підстав будуть вжиті заходи, зокрема повідомлено Онищенка О. Р. про факт неподання декларації, і він повинен протягом десяти днів з дня такого повідомлення подати декларацію", - повідомили в Департаменті фінконтролю НАЗК.

В Нацагентстві зазначили, що після того, як Онищенко відреагує або проігнорує їхнє повідомлення, НАЗК прийме рішення чи складати протокол про адміністративне корупційне правопорушення, чи надіслати матеріали до інших антикорупційних органів.

Раніше повідомлялося, що в жовтні стало відомо, що НАБУ готується завести справу на Онищенка саме через відсутність декларації.

Пізніше депутат Олександр Онищенко пояснив те, що він не подав електронну декларацію тим, що всі його документи перебувають в НАБУ.

Також у НАЗК нагадали про відповідальність депутатам, які не подали декларацію.

Також повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції почала повну перевірку електронних декларацій заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрія Воропаєва та прокурора Луганської області Володимира Янка.