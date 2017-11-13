На Донбасі жінка підірвалася на розтяжці
У Бахмутському районі на Донеччині на розтяжці підірвалася жінка.
Про це у понеділок повідомляє прес-служба місцевої поліції.
"Встановлено, що мешканка с. Кодемо пасла корів в полі біля селища та натрапила на вибуховий пристрій. В результаті вибуху жінка отримала травму ноги. Постраждала доставлена у лікарню м. Бахмут", - йдеться в повідомленні.
В поліції повідомили, що наразі вирішується питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією "терористичний акт".
Українська правда
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