Окупаційна влада Криму відібрала більше 500 російських паспортів

Спеціальна комісія в анексованому Криму перегляне "законність" видачі російських паспортів жителям півострова.

Про це повідомляють "Крим.Реаліі" з посиланням на радіоінтерв'ю журналіста із Севастополя Андрія Васильєва.

За його словами, окупаційна влада Криму веде перевірки і виявляє найрізноманітніші "порушення" російського законодавства.

"Правова колізія була закладена ще в 2014 році, коли документи видавали всім громадянам України з реєстрацією в Криму і Севастополі. Але через нечіткість процедур паспорти отримали і люди, які не проживали в Криму до березня 2014-го. У тому числі біженці з Донецької та Луганської областей або кияни, які мають нерухомість на півострові", - заявив Васильєв.

У виданні зазначають, що згідно з даними кримських ЗМІ, тільки в Севастополі паспорта відібрали у 528 осіб.

"Всього, за даними російського управління МВС, перевірку пройшли вже 44 тисячі жителів півострова", - сказано в публікації.

За даними російського видання "Настоящее время", депутат Держдуми Павло Шперов у недавньому листі до Верховного суду Росії скаржився, що недійсними були "несправедливо" визнані паспорта більше 3200 кримчан.

Раніше повідомлялося, що в наприкінці 2015 року російська міграційна служба стверджувала, що видала кримчанам понад два мільйони паспортів.