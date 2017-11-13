Опоблок хоче шукати в Рабіновича подвійне громадянство

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Понеділок, 13 листопада 2017, 18:12

Партія "Опозиційний блок" хоче перевірити факт наявності у члена їх фракції Вадима Рабіновича громадянства Ізраїлю.     

Про це заявив народний депутат від ОБ Микола Скорик, передає прес-служба партії.

"Опозиційний блок" вимагає від компетентних органів провести ретельне розслідування фактів наявності подвійного громадянства у громадянина Рабиновича і дати правову оцінку ситуації, відповідно до Конституції та законів України", - сказав він.

"Вся ця бурхлива діяльність приховувала банальну і принизливу для кожного українського громадянина причину - використання нашої країни, як трамплін для забезпечення ситого пенсії в іншій державі", - сказав політик.

Як відомо, у жовтні Рабінович звинуватив "Опозиційний блок" в організації замаху на нього і спроби підпалу його будинку.

9 листопада народний депутат з "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич вступив до лав партії "За життя", заснованої його колегою по фракції Вадимом Рабіновичем.

Більше про партію Рабіновича читайте в нашому матеріалі "За життя": Хто кому Вадим Рабінович?

Теми: Рабінович Опозиційний блок громадянство
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