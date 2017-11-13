Бойовики намагаються втягнути бійців у бої, двоє поранені

Кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилась, однак вони намагаються втягнути сили АТО у бойові протистояння на різних ділянках фронту. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 13 листопада 2017 року.

"На Луганському напрямку ворог зі 120мм міномету та стрілецької зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу Луганського. Міномети калібру 82мм були застосовані неподалік Лопаскиного та Троїцького", - йдеться у повідомленні.

Крім того, впродовж сьогоднішнього дня, бойовики провокували українських військовослужбовців у районі Кримського та Зайцевого.

"На Донецькому напрямку, під вогонь з піхотного озброєння потрапили оборонці Авдіївки, Пісків, Мар’їнки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького наші позиції обстрілював снайпер", - повідомляють у штабі.

Зазначається, що в районі Маріуполя бойовики випустили близько двох десятків мін калібру 120 і 82мм по захисниках Водяного. За необхідності військовослужбовці сил АТО давали жорстку відповідь зі стрілецького озброєння та гранатометів.

Загалом, від опівночі, незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я.