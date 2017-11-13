Прокуратура розслідує смерть чоловіка у відділку поліції на Харківщині

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Понеділок, 13 листопада 2017, 19:05

Прокуратура Харківської області розпочала розслідування за фактом смерті 34-річного чоловіка в адміністративній будівлі Харківського відділу поліції у місті Мерефа.

Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, передають "Українські новини".

З 2016 року чоловік перебував у розшуку за підозрою у скоєнні крадіжки.

11 листопада близько 19:30 його доставили у відділ поліції для дачі пояснень. Близько 22:00 він поскаржився на погане самопочуття і йому викликали бригаду "швидкої допомоги". Після огляду лікарями чоловік відмовився від госпіталізації.

12 листопада о 8:00 ранку його тіло без ознак життя виявили працівники відділу поліції в коридорі на другому поверсі будівлі.

Зазначається, що під час огляду тіла не виявили видимих ​​недавніх тілесних ушкоджень. Тіло чоловіка направили в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу (вбивство) з поміткою "раптова смерть".

Водночас прокуратура Харківської області за даним фактом почала провадження по ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу.

Прес-служба Головного управління Нацполіції в Харківській області підтвердила факт події, проте відмовилася коментувати його до закінчення службового розслідування.

"Призначено службове розслідування. Коментарі після закінчення", - розповіла речник управління Олена Баранник.

Теми: Харківська область поліція
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