Кабмін шукає уповноваженого з гендерної політики

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Понеділок, 13 листопада 2017, 19:13

Кабмін починає конкурс на посаду урядового уповноваженого з питань гендерної політики.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, додавши посилання на умови конкурсу.

"Із величезною радістю повідомляю про оголошення конкурсного відбору на посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної політики! Ми довго до цього йшли", - написала вона.

"У суспільстві зростає рівень розуміння проблематики забезпечення гендерної рівності. Однак країна все ще на початку великої роботи. Кількість жінок, залучених до ухвалення важливих для держави рішень, на жаль, залишається вкрай малою", - додала вона.

Климпуш-Цинцадзе повідомила, що конкурсний відбір відбудеться 23 листопада у секретаріаті Кабінету міністрів.

"Тож закликаю жінок і чоловіків (які, впевнена, теж можуть бути відданими справі гендерної рівності) взяти участь у конкурсному відборі", - написала вона.

Заяви на участь у відборі будуть прийматися до 18:00 20 листопада.

Як відомо, у червні Кабмін запровадив посаду урядового уповноваженого з питань гендерної політики.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів суспільство права людини
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