Дезертиру з Криму продовжили арешт до 10 січня

683 перегляди
Понеділок, 13 листопада 2017, 19:23

Дарницький районний суд Києва продовжив термін утримання під вартою Максиму Одинцову до 10 січня. Його звинувачують у дезертирстві і державній зраді.

Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін, передає "Крим.Реалії".

"Одинцову продовжили арешт до 10 січня. Також сьогодні відбувся допит одного зі свідків. Наступне засідання відбудеться 21 грудня о 13:30", – сказав Рибін.

Зазначається, що Рибін був одним із адвокатів російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, яких у квітні 2016 року обміняли на українську військову Надію Савченко.

Як відомо, СБУ затримала на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

У Росії ж заявляють, що колишніх українських військових нібито виманили на пункт "Джанкой". Сам Одинцов не визнає своєї провини у державній зраді.

Одинцов проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до РФ.

До окупації служив у військовій частині А1100 (смт Новофедорівка) на посаді: старший повітряний стрілець-pадист вертолітного загону вертолітної ескадрильї.

Теми: суд Крим Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд звільнив від "криміналу" міліціонера, що ловив майданівців у Запоріжжі 13 листопада 2017, 16:57
Суд переніс апеляцію ГПУ щодо Каськіва на 23 листопада 13 листопада 2017, 15:44
З'їзд суддів обрав свого суддю в КС 13 листопада 2017, 14:51
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Сенцова помістили у штрафний ізолятор колонії на Ямалі
Менеджер Коломойського вимагає зняти його з розшуку
На Одещині конфіксували паливо Курченка на понад 800 млн грн
На Херсонщині побилися школярки. Натовп підбурював і знімав бійку
Усі новини
свої люди

Місія: працевлаштовувати людей з інвалідністю та змінювати ставлення до них

Музеї України

Львівський музей взяв на роботу кота

ядро нації

Богдан Гаврилишин. Лекції-роздуми