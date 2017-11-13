Головні новини дня – за 60 секунд

Іспанія відмовила у видачі Онищенка Україні, нові дані у справі загиблих політологів, ще один вихідний, арешт палива Курченко і абсурд з "ДНР" - новини, які обговорювали 13 листопада.

Про Онищенка. Суд Іспанії відмовив Україні в арешті та екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка.

Про справу загинувших у ДТП політологів. Слідчі у справі ДТП, в якому 6 вересня загинули 5 політологів, підозрюють, що аварію могли підлаштувати умисно.

Про атаку на антикорупціонерів. Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що все, що зараз відбуваються навколо бюро - тиск влади на антикорупціонерів.

"Треба бути зовсім наївним, щоб не розуміти, що ті справи, які ми сьогодні розслідуємо, влада так просто не залишить і не пробачить. Починаючи від Мартиненка, Насірова, "рюкзаків" та заступника міністра МВС та інших", - сказав Ситник.

Про ще один вихідний. Верховна Рада у четвер може винести на голосування питання визначення 25 грудня вихідним днем.

"Пропонується 25 грудня Різдво Христове зробити вихідним днем так само як і 7 січня. Оскільки в Україні багато і римо-католиків і протестантів, які просять зробити цей день вихідним днем. І ми маємо підтримку залу", - сказав сьогодні Парубій.

Про паливо Курченка. На Одещині правоохоронці конфіскували на користь держави паливо вартістю понад 800 млн грн у рамках розслідування "злочинної схеми Сергія Курченка".

Про ДБР. Конкурсна комісія проводить повторні співбесіди з кандидатами на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника директора ДБР.

Про конституційний суд. З'їзд суддів обрав суддею Конституційного суду за своєю квотою голову Апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка.

Про абсурд з "ДНР". Ватажок бойовиків окупованих територій Донецької області Олександр Захарченко наказав передавати в держвласність весь вирощений урожай сільгоспрослин, овочів, фруктів, винограду та іншого.