МінТОТ почало створювати реєстр руйнувань в зоні АТО – Тука

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб почало роботу зі створення реєстру руйнувань у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі телеканалу "112 Україна", передає "УНІАН".

"Починаємо займатися складанням такого реєстру. На жаль, наявність такого реєстру не передбачено жодними нормативними документами - ні підзаконними актами, ні законами. Тому це буде зроблено виключно за нашою ініціативою", - розповів він.

Тука додав, що, можливо, реєстр створять у рамках недержавної громадської організації.