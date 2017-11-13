МінТОТ почало створювати реєстр руйнувань в зоні АТО – Тука

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Понеділок, 13 листопада 2017, 22:29

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб почало роботу зі створення реєстру руйнувань у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі телеканалу "112 Україна", передає "УНІАН".

"Починаємо займатися складанням такого реєстру. На жаль, наявність такого реєстру не передбачено жодними нормативними документами - ні підзаконними актами, ні законами. Тому це буде зроблено виключно за нашою ініціативою", - розповів він.

Тука додав, що, можливо, реєстр створять у рамках недержавної громадської організації.

Теми: Донбас війна АТО
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