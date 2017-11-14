Німеччина виділяє 1,5 млн євро для Червоного Хреста в Україні
Федеральний уряд Німеччини додатково виділить Міжнародному комітету Червоного Хреста в Україні 1,5 млн євро.
Про це повідомляє DW з посиланням на посольство Німеччини в Україні.
За інформацією DW, фінансування піде на лікування травм, медичну допомогу, підтримку медичних закладів та профілактичні заходи на Донбасі.
Повідомляється, що загальний внесок ФРН у діяльність Червоного Хреста в Україні за 2016-2018 роки зросте до 16 мільйонів євро.
Як відомо, раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні вакцини проти правця й ботулізму.
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