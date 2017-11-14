Дещиця: для прояснення історичних позицій Україні і Польщі потрібен час

Прояснення історичних позицій України та Польщі вимагає часу.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю TVN24, прередає "Європейська правда".

За словами посла, історія Польщі та України завжди була складною, але на високий рівень політичного порядку денного ці питання підняли саме в останні роки.

"Україна почала відновлювати свою історичну політику після 2014 року і саме там почалися дискусії", - додав дипломат.

"Нам потрібно деякий час, щоб прояснити ці позиції", - наголосив Дещиця.

"Ми хочемо співпрацювати з Польщею, ми не робимо ніяких кроків, щоб сперечатися з Польщею. Ми не хочемо напруженості і у нас хороші відносини з Польщею", - відзначив посол, додавши, що Україна завжди розглядали Польщу як модель трансформації.

"Для багатьох українців це справді шлях, яким ми хочемо йти – шлях Польщі після трансформації 1989 року", - додав Дещиця.

Крім того, Дещиця заявив, що Україна виступає за діалог з Польщею, адже прагне стратегічного рівноправного партнерства зі своїм західним сусідом.