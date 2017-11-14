Миротворці ООН на Донбасі: Росія відхилила майже усі пропозиції США

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Вівторок, 14 листопада 2017, 10:21

Росія і США докладно обговорили можливість розміщення миротворчої місії ООН на сході України.

Про це повідомив помічник президента Росії Владислав Сурков за підсумками зустрічі в Белграді зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером, передає ТАСС.

"Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН на Україні", - сказав Сурков.

На переговорах представник США передав доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення місії ООН на Донбасі.

"Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Небагато, звичайно. Але все-таки три не нуль. Краще, ніж нуль", - зазначив Сурков.

"У Сполучених Штатів і Росії різні концепції того, як прийти до миру, але ми будемо продовжувати працювати, щоб цього досягти", — йдеться в повідомленні посольства США в Росії за результатами зустрічі.

Відзначається, що обидві сторони погодилися проаналізувати підсумки зустрічі і подумати про подальші шляхи вирішення проблеми.

Як повідомило російському "Інтерфаксу" джерело, знайоме з перебігом переговорів, США запропонували розширити повноваження і зону присутності миротворців на Донбасі.

"Серед іншого американська сторона запропонувала розширити зону присутності місії, не обмежуючись лише кількома постами на лінії зіткнення, а також збільшити її чисельний склад і розширити повноваження", - сказало джерело.

За його словами, сторони вирішили продовжувати роботу над проектом резолюції.

"Не виключена ще одна зустріч до кінця року в аналогічному форматі. Це питання обговорюється. Рішення поки немає", - додало джерело.

Нещодавно стало відомо, що США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 тисяч миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.

Теми: ООН США Донбас миротворці Росія
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