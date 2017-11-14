Маніпуляції в інтернеті вплинули на вибори у 18 країнах – Freedom House

За останній рік тактика онлайн-маніпулювання та дезінформації позначилася на виборах у 18 країнах, включаючи США.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House.

"Маніпулювання онлайн контентом спричинило сьомий рік поспіль загальний спад свободи в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Майже половина з 65 країн, які оцінювалися у звіті "Свобода в мережі-2017", показали спад свободи, і лише 13 – продемонстрували незначне зростання.

Маніпулювання соціальними медіа для підриву демократії Фото з сайту Freedom House.

З використанням "підроблених новин", облікових записів "ботів" та інших методів маніпулювання зіткнулися у Сполучених Штатах.

"Намагання Росії через інтернет вплинути на американські вибори були добре документовані, але Сполучені Штати залишилися сам-на-сам з цією проблемою", - йдеться у звіті.

"Тактика маніпулювання та дезінформації зіграла важливу роль у виборах у щонайменше 17 інших країнах за останній рік, перешкодивши можливості громадян вибирати своїх лідерів на основі фактичних новин та справжніх дебатів", - зазначає Freedom House.

Серед 30 країн, де уряди використовують так звані армії "формулювачів думок", опинилися Венесуела, Філіппіни та Туреччина.

"Кількість урядів, які намагаються контролювати обговорення в інтернеті, зростає з кожним роком", - зазначає Freedom House, який почав систематично відстежувати це явище з 2009 року.

Серед тенденцій, які значною мірою сприяли загальному зниженню свободи в інтернеті за минулий рік, організація визначила: обмеження доступу в інтернет з мобільних пристроїв; обмеження "live" відео; кібератаки на блоги, опозиційні новини, активістів; обмеження віртуальних приватних мереж (VPN) та фізичні напади на блогерів та онлайн-журналістів.

Найбільше утискали свободу в інтернеті Китай, Сирія, Ефіопія та Іран, найменше – Естонія, Ісландія та Канада.

Freedom House наголошує, що на боротьбу з маніпуляціями з контентом та відновлення довіри до соціальних мереж потребуватиме часу, ресурсів та творчості.

"Перші кроки в цьому напрямку повинні включати державну освіту, спрямовану на навчання громадян, як виявляти фальшиві або маніпулятивні новини та коментарі", - підсумували в організації.