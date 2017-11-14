Депутатів кличуть обговорити скасування "мажоритарки"

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Вівторок, 14 листопада 2017, 10:28

Депутатам-мажоритарникам пропонують обговорити Виборчий кодекс, яким передбачено скасування мажоритарної системи на виборах.

Депутат БПП Сергій Рудик запропонував колегам зустрітися у Верховній Раді о 12:00 у вівторок, 14 листопада.

Він зазначив, що ухвалений у першому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), зокрема, скасовує мажоритарну систему відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

"Вважаю, що нам потрібно напрацювати корпоративну позицію за спільне бачення вирішення цього питання", – звернувся Рудик до нардепів-"мажоритарників".

 

Як відомо, 7 листопада Верховна Рада ухвалила проект Виборчого кодексу України за основу: у першому читанні його підтримали 226 депутатів (мінімально необхідна кількість народних обранців).

Як зазначив Рудик, за проект цього кодексу віддали голоси й 75 "мажоритарників".

Теми: вибори законодавство Верховна Рада
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