Депутатів кличуть обговорити скасування "мажоритарки"
Депутатам-мажоритарникам пропонують обговорити Виборчий кодекс, яким передбачено скасування мажоритарної системи на виборах.
Депутат БПП Сергій Рудик запропонував колегам зустрітися у Верховній Раді о 12:00 у вівторок, 14 листопада.
Він зазначив, що ухвалений у першому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), зокрема, скасовує мажоритарну систему відносної більшості в одномандатних виборчих округах.
"Вважаю, що нам потрібно напрацювати корпоративну позицію за спільне бачення вирішення цього питання", – звернувся Рудик до нардепів-"мажоритарників".
Як відомо, 7 листопада Верховна Рада ухвалила проект Виборчого кодексу України за основу: у першому читанні його підтримали 226 депутатів (мінімально необхідна кількість народних обранців).
Як зазначив Рудик, за проект цього кодексу віддали голоси й 75 "мажоритарників".
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