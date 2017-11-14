На Заході помітили, що Росія збільшила тиск на кримських татар

Російська влада в Криму посилила переслідування кримських татар.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

"Російська влада в Криму постійно переслідує кримських татар з 2014 року за їхній спротив російській окупації. Політично активних кримських татар зображають як екстремістів та терористів, багатьох змусили виїхати з півострову, а тих, хто залишився, змушують почуватися в небезпеці", - цитуються слова директора Human Rights Watch у справах Європи та Центральної Азії Х'ю Вілльямсона.

Дослідження HRW показали, що лише в жовтні 2017 року кримських татар, що критикували дії РФ у Криму, безпідставно переслідували за сепаратизм та тероризм.

Зокрема, задокументовані факти затримань та штрафів щодо кримських татар, які проводили мирні одиночні пікети на знак протесту проти арешту та переслідування інших татар. Хоча, нагадують правозахисники, російське законодавство дозволяє людям, які виходять на пікет поодинці, не просити дозволу на це у влади.

У Human Rights Watch зазначають, що з початку 2015 року російська влада арештувала як мінімум 26 осіб, звинувачуючи їх у тероризмі в складі ісламського руху "Хізб ут-Тахрір", який насправді є мирною організацією. HRW підкреслює, що російська влада переслідує кримських татар за цілком законні дії, на які вони мають повне право - вільне висловлювання позиції, зібрання та політично-релігійні переконання.

Євген Кізілов, УП